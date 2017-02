Vorarlberg: Pensionist aus Hittisau stellt Einschleichdiebin

Die Frau habe am Montag bei ihm geklingelt und um einen Kaffee gebeten, weil ihr kalt sei, sagte der Pensionist Erich Lässer. Der Hittisauer ließ die Frau zunächst herein, doch noch während der Kaffee durchlief, rief er die Polizei. Er habe die 19-Jährige an ihrem Blick erkannt, erklärte Lässer. Der Pensionist war im Jänner bereits einmal von ihr bestohlen worden.

Die Beamten nahmen die Frau und ihren Komplizen fest und Lässers Verdacht bestätigte sich: Gegen die Frau lagt bereits eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft vor, ihr werden mehrere Diebstähle zur Last gelegt.

Die Polizei lobte Lässers Eingreifen. Der Pensionist habe “hervorragend reagiert”, sagte Helmut Klabuschning von der Polizei Hittisau. Er empfiehlt, vorsichtig und nicht zu gutgläubig zu sein.

(Red.)