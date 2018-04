Vorarlberg: Ölspur auf der A14

Nach einem mutmaßlichen Sekundenschlaf-Unfall auf der A14 in der Nacht zu Mittwoch musste die Feuerwehr eine Ölspur von über 200 Metern entfernen.

Laut Aussendung der Polizei befuhr der 47-jährige Lenker eines Kastenwagens am Mittwoch gegen 0.20 Uhr die A14 in Richtung Tirol. Vermutlich weil er kurz am Steuer einnickte fuhr er in Höhe Lauterach auf einen vor ihm fahrenden Lkw, der von einem 28-Jährigen gefahren wurde.