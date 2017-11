Vorarlberg: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruchsdiebstählen

Das Landeskriminalamt Tirol fahndet nach einem Einbrecher. Es wird angenommen, dass sich dieser in Vorarlberg aufhält.

Von Beamten des Landeskriminalamtes Tirol wird derzeit konkret gegen den österreichischen Staatsbürger Erkan Tümer, geb am 20.12.1986 in Kulu (Türkei) ermittelt. Er steht im dringenden Verdacht in Tirol zahlreiche Einbruchdiebstähle und Einmietebetrügereien begangen zu haben. Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde die Festnahme und eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.