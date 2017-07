Vorarlberg: Niederschläge lassen bis zum Nachmittag nach

Die Wetterübersicht für Vorarlberg

Der Freitag verläuft wechselnd bis stark bewölkt und bis in den Nachmittag hinein fällt zeitweise etwas Regen, Tendenz aber nachlassend. Auch die Chancen für Auflockerungen steigen, am häufigsten wird die Sonne im Montafon zu sehen sein. Höchstwerte: 18 bis 23 Grad.

Hochdruckeinfluss bringt am Samstag sonniges und sehr warmes Sommerwetter. Am Nachmittag bilden sich über den Bergen einige Haufenwolken. Lokale Gewitter sind in der Folge im Bergland wahrscheinlich. Tiefstwerte: 12 bis 15 Grad. Höchstwerte: 24 bis 29 Grad.

Auch am Sonntag überwiegend sonniges und nachmittags sehr warmes Sommerwetter mit rund 30 Grad. In der zweiten Tageshälfte zunehmend Quellwolken. Daraus folgen einige Schauer und Gewitter. Tiefstwerte: 13 bis 18 Grad. Höchstwerte: 26 bis 30 Grad.

Mittelfristvorschau

Aus der Nacht heraus sind am Montag Vormittag im Norden eventuell einzelne Gewitter möglich, sonst verläuft der Tag in den meisten Regionen überwiegend sonnig und trocken. Tiefstwerte: 15 bis 18 Grad. Höchstwerte: 27 bis 31 Grad. Am Dienstag weiterhin sonnig und hochsommerlich heiß. Gegen Tagesende eventuell teils heftige Gewitter.