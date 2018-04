Vorarlberg: Neues Liftprojekt am Brüggelekopf soll durch Gesellschaft finanziert werden

Im Jänner ist die Betriebsgenehmigung für den Sessellift am Brüggelekopf abgelaufen. Nun soll das neue Projekt "albschwende 365" einer neuen Projektgesellschaft übergeben werden.

In der Generalversammlung der Liftbetriebe Alberschwende wurde am Montagabend der Beschluss gefasst, dass neue Lifprojekt “alberschwende 365” einer neuen Projektgesellschaft zu übergeben, wie heute in einer Presseausendung mitgeteilt wurde.