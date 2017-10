Vorarlberg: Neuer Präsident für den IGR-Bodensee

Der IGR-Bodensee bekam einen neuen Präsidenten. - © ÖGB

Die Gewerkschaftsvertreter rund um den Bodensee haben die Weichen für neue Herausforderungen in der Arbeitswelt gestellt. Auf der Delegiertenkonferenz in Bregenz wurden die Schwerpunkte der gemeinsamen Arbeit im Interregionalen Gewerkschaftsrat Bodensee und die Forderungen für das kommende Jahr präsentiert. Daneben hat ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker turnusgemäß das Amt des Präsidenten an Felix Birchler vom Schweizer Gewerkschaftsbund abgegeben.