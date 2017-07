Vorarlberg: Neuer Geschäftsführer für Firma Grass

Der bisherige Geschäftsführer Christoph Walter verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte Grass am Dienstag per Aussendung mit. Die Verantwortung tragen künftig Thomas Zenker, Thomas Müller und Andre Stiller.

Zuletzt bildeten Christoph Walter und Thomas Müller die Geschäftsführung der Grass GmbH. Walter wird aber per Ende Juli wechseln und “eine neue Herausforderung annehmen”, hieß es. Stattdessen wird Thomas Zenker (50), bisheriger Leiter des Werks in Götzis (Bez. Feldkirch), in der neuen Geschäftsführung den Bereich “Operations” übernehmen und auch als Sprecher der Geschäftsführung fungieren. Müller werde sich federführend um Produktentwicklung und Produktmanagement (Bereich “Products”) kümmern. Andre Stiller wiederum verantwortet das Controlling, die Finanzbuchhaltung und die Personalagenden (Bereich “Interne Services”).

Zenker werde “die Abstimmung zwischen den einzelnen Standorten vorantreiben, Grass als Gruppe stärken und die Potenziale besser nützen”, verlautbarte der Grass-Aufsichtsrat. Die “hervorragende Auftragslage” sei gleichzeitig eine Herausforderung für die Produktion, die nur gemeinsam zu schaffen sei. An der 2015 beschlossenen Strategie ändere sich nichts. “Wir nehmen lediglich organisatorische Anpassungen vor, um die aktuellen Markterfolge nachhaltig zu sichern”, sagte Zenker.

Grass hat laut eigenen Angaben 2016 einen Umsatz von 330 Mio. Euro erwirtschaftet. An 18 Standorten wurden etwa 1.800 Mitarbeiter beschäftigt.