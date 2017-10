Vorarlberg: Neue Produktionshalle – Tag der offenen Tür bei Meusburger in Wolfurt

Die Firma Meusburger hat weltweit 1.450 Mitarbeiter, alleine in Vorarlberg sind es 900. Am Standort in Wolfurt wurde der Platz knapp und so wurde im März 2016 mit dem Erweiterungsbau begonnen. Das Investitionsvolumen am Standort Vorarlberg liegt bei 20 Millionen Euro. 700 Tonnen Stahl und 900 Tonnen Baustahl wurden für die neuen Produktionshallen verbaut.

Über 2.000 Quadratmeter für Lehrwerkstatt

Die Grundfläche der neuen Halle beträgt 8.700 Quadratmetern, die Nutzfläche liegt aber bei rund 22.000 Quadratmetern – über drei Etagen verteilt. Alleine 2.100 Quadratmeter kommt der Lehrwerkstatt inklusive Schulungs- und Büroräumen zu gute. Zudem wurde ein drittes Hochregallager gebaut. Dort finden 2.500 “Kassetten” zu je fünf Tonnen Platz.

Doch überzeugen Sie sich am Samstag selbst, denn da lädt die Firma Meusburger ganz offiziell zum Tag der offenen Tür nach Wolfurt ein.



Mit einer Hüpfburg, einem Kletterturm und Kinderschminken wird auch den jüngsten Gästen allerlei Abwechslung geboten. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die „Hatler Musig“ und die Musikgruppe „Fluher Feuer“, für das leibliche Wohl die Dornbirner Pfadfinder. Die Anreise zum Tag der offenen Tür und zur offenen Lehrwerkstatt ist mit Bus & Bahn kostenlos. Tickets gibt hier!