Vorarlberg: Neue Parkscheinautomaten für Bregenz

Bregenz – Für die neuen tarifpflichtigen Parkplätze in Bregenz wurde nun der Ankauf von 24 Parkscheinautomaten beschlossen.

In der Stadtvertretungssitzung am Donnerstag wurde jetzt mit dem Beschluss zum Ankauf von 24 neuen Parkscheinautomaten der nächste Schritt zur Vorbereitung der erforderlichen Infrastruktur gesetzt. Dabei handelt es sich um Siemens-Geräte die jenen auf dem Parkplatz Ost beim Festspielhaus entsprechen.

Zur Erinnerung: Laut Stadtvertretungsbeschluss vom 22. März 2018 wird die Gebührenpflicht für die Parkplätze Seestadt und St. Anna künftig auf die Zeit von Montag bis Freitag, 6 bis 23 Uhr, sowie an Samstagen von 8 bis 12 Uhr ausgedehnt.

Außerdem werden die Abschnitte zwischen Riedergasse, Ölrainstraße und Josef-Huter-Straße, zwischen Vorklostergasse, Heldendankstraße, Rheinstraße, Reutegasse, Brielgasse und Sandgrubenweg sowie die Hotspots Landesbibliothek und Gebhardsberg in absehbarer Zeit Tarifzonen B sein. Sie gelten dann von Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 13.30 bis 18 Uhr, sowie an Samstagen von 8 bis 12 Uhr. Anwohner können ihre Autos in fast allen gebührenpflichtigen Zonen pauschal um 10,40 Euro pro Monat oder 95 Euro pro Jahr abstellen.