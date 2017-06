Vorarlberg: Nachfolge bei NEOS fixiert – Daniel Matt folgt Martina Pointner nach!

“Ich freue mich auf die Herausforderungen, die ich als Nachfolger von Martina Pointner antreten werde. Ich werde alles daransetzen, ihre großartige Arbeit fortzusetzen und mit großem Elan und frischem Wind dafür zu sorgen, unseren Ansprüchen an bürgernahe Politik gerecht zu werden”, erklärte Matt in einer ersten Stellungnahme.

Pointner wechselt in die Wirtschaft

Martina Pointner gab ihren Posten als Landtagsabgeordnete der NEOS in Vorarlberg ab und zieht sich aus der Politik zurück. Das gab ihre Partei am Freitag in einer Aussendung bekannt. Pointner war unter anderem als Bereichssprecherin für Bildung, Soziales, Integration, Landwirtschaft und Tierschutz zuständig. Die 43-Jährige wechselt in die Wirtschaft, sie wolle eine “einmalige Chance in meinem angestammten Beruf” nutzen. “In einer jungen Fraktion mit zwei Abgeordneten ist jede von uns immer voll und ganz gefordert. Die Landtagsarbeit lässt sich für mich daher mit der neuen, intensiven beruflichen Tätigkeit nicht vereinbaren”, erläuterte Pointner. Der Schritt erfolge in bestem Einvernehmen mit Landessprecherin Sabine Scheffknecht.