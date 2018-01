Vorarlberg: Nach Skiunfall falsche Identität angegeben

Zürs - Nach einer Kollision zwischen zwei Skifahrern, bei der eine Frau verletzt wurde, gab der Unfallverursacher eine falsche Identität an. Die Polizei Lech bittet nun um Hinweise.

Eine 49-jährige Frau aus Deutschland fuhr am Sonntagnachmittag in Zürs auf der Skipiste 125 ab. In einer Kurve oberhalb des sogenannten „Hexenbodens“ wurde die Frau von hinten von einem männlichen Skifahrer angefahren. Die Frau stürzte und verletzte sich am Knie. Sie musste später mit dem Akja zu einem Arzt gebracht werden.