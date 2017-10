Die Fahndung vom nach vier Personen, die verdächtigt sind, einen Ladendiebstahl am 16.10.2017 in einem Lebensmittelgeschäft in Egg begangen zu haben, wird widerrufen. Zwei Verdächtige stellten sich bei der Polizeiinspektion Bregenz selbst. Die Identität der anderen beiden Personen ist der Polizeiinspektion Egg bekannt. Sie halten sich derzeit im Ausland auf.