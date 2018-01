Vorarlberg: Motorradfahrer stürzt über Leitschiene 4 Meter tief ab

Übersaxen - Ein Motorradfahrer (59) hat am Samstag auf der Übersaxnerstraße eine Rechtskurve falsch eingeschätzt und ist verunfallt.

Am Samstagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer auf der Übersaxnerstraße (L73) von Rankweil kommend in Richtung Übersaxen. Dabei verlor er laut eigenen Angaben in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, worauf er auf die Gegenfahrbahn geriet. In weiterer Folge touchierte er die Leitplanke und stürzte etwa 4 Meter über das abschüssige Gelände ab. Das Motorrad blieb auf der Straße liegen. Der Unfalllenker wurde von der Feuerwehr Rankweil geborgen und folglich mit Verdacht einer Schulterverletzung in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.