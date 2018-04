Vorarlberg: Motorradfahrer kollidiert mit Pkw

Am Samstagabend ist ein 28-jähriger Motorradfahrer mit einem Pkw kollidiert und wurde dabei verletzt.

Am 21.4.2018, gegen 17.30 Uhr fuhr ein 28-Jähriger Mann aus München mit seinem Motorrad als erster einer 3-köpfigen Motorradgruppe auf der L 193 von Au kommend in Fahrtrichtung Damüls. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache über die Fahrbahnmitte und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW einer 51-Jährigen Frau aus Völs. Der Motorradlenker stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades.