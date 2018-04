Vorarlberg: Motorradfahrer bringt 10-jährige Radlerin zu Sturz

Höchst - Ein Motorradfahrer brachte am Dienstag eine 10-jährige Radfahrerin in Höchst zu Sturz. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr fuhr ein 10-jähriges Mädchen aus Höchst mit ihrem Moutainbike auf der L202 aus Fußach kommend in Richtung Ortszentrum Höchst. Zur selben Zeit fuhr ein derzeit unbekannter Motorradlenker in dieselbe Richtung. Auf Höhe Kirchplatz Nr. 4 überholte der Motorradlenker mit hoher Geschwindigkeit die Radfahrerin und streifte diese im Zuge des Überholvorganges am linken Fuß.