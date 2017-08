Vorarlberg: Mopedsturz in Wolfurt – Zeugenaufruf

Die Polizei bittet den Lenker des Kleintransporters sich zu melden. - © BilderBox

Wolfurt – Eine 15-Jährige ist am Sonntag in Wolfurt mit ihrem Moped zu Sturz gekommen. Der Lenker eines Kleintransporters, der am Unfallort anwesend war, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.