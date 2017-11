Vorarlberg: Mopedlenkerin kollidiert mit Pkw

Hard - Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam am Sonntagnachmittag eine Mopedlenkerin zu Sturz. Sie zog sich einen Bruch des rechten Unterarms zu.

Am Sonntagnachmittag wollte in Hard eine 46-jährige Pkw-Lenkerin von der Hölzelestraße kommend nach links in die bevorrangte Hofsteigstraße einbiegen und übersah dabei eine 16-jährige Lenkerin auf einem Mopedroller, die auf der Hofsteigstraße von Hard Richtung Lauterach unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung der Pkw-Lenkerin aus Hard kam es zum Zusammenstoß mit der Mopedlenkerin. Die junge Frau stürzte auf die Fahrbahn und zog sich einen Bruch des rechten Unterarms zu. Sie wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.