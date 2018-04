Vorarlberg: Mopedlenker gefährdet bei Flucht vor Polizei mehrere Menschen

Ein 16-jähriger Mopedlenker flüchtete am Samstagabend in Hohenems vor der Polizei. Bei seiner Flucht gefährdete er mehrere Personen.

Beamte der Polizeiinspektion Hohenems versuchten am 31.03.2018, gegen 19:30 Uhr auf der Nibelungenstraße einen 16-jährigen, in Hohenems wohnhaften Mopedlenker, der auf dem Sozius seinen 15-jährigen Freund mitführte, anzuhalten. Der Mopedlenker fiel aufgrund seiner Fahrweise auf.

Er entzog sich der Anhaltung, indem er in die Maushausstraße abbog und mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst auf der Lustenauer Straße Richtung Cineplexx fuhr. In weiterer Folge raste der Mopedlenker mit unverminderter Geschwindigkeit durch das Tankstellengelände der BP-Tankstelle, fuhr dann weiter auf dem Fußweg der Schillerallee Richtung Bahnhof.

Die Polizei in Hohenems ersucht nun, dass sich die betroffenen Personen sowie auch Zeugen des Vorfalls melden. Der 16-jährige Mopedlenker wird an die Staatsanwaltschaft Feldkirch und an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angzeigt. Hinweise an die Polizeiinspektion Hohenems, Tel. +43 (0) 59 133 8142.