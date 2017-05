Vorarlberg: Moped-Unfall in Dornbirn Schwefel – Eine Schwerverletzte

Zwei junge Frauen, die auf dem Moped unterwegs waren wurden bei dem Unfall verletzt. Eine der beiden trug leichte bis mittlere Verletzungen davon, die zweite Beteiligte erlitt schwere Verletzungen.

Der am Unfall beteiligte SUV wollte aus einer Ausfahrt nach links auf die L190 in Richtung Bregenz abbiegen. Ein bereits in dieser Richtung fahrender Kleintransporter bremste ab, um dem linksabbiegenden SUV die Vorfahrt einzuräumen. Dieser übersah jedoch, als er auf die L190 einbog, die beiden in Richtung Dornbirn Innenstadt fahrenden jungen Frauen auf dem Moped, worauf es zum Zusammenstoß kam.

Die L190 durch Dornbirn Schwefel musste vorübergehend komplett gesperrt werden, war aber kurz vor 19 Uhr wieder in beiden Richtungen befahrbar.

