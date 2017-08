Vorarlberg: Moped-Lenkerin (17) in Lochau schwer verletzt

Die 17-Jährige fuhr mit ihrem Moped von Bregenz kommend auf der L190 in Richtung Lochau, als ein 72-jähriger Pkw-Fahrer in einer Auffahrt wendete, um ebenfalls in Richtung Lochau zu fahren. Beim Wendemanöver übersah er die junge Mopedlenkerin und es kam zur Kollision.

Das Mädchen stürzte schwer und zog sich laut Polizei Schürfwunden an Knien und Ellenbogen, eine Fraktur des rechten Unterarmes und eine Fraktur der rechten Großen Zehe zu. Sie wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Während der Unfallaufnahme war die L190 für etwa 20 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

(red)