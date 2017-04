Vorarlberg: Monika Steurer als neue Pflichtschulinspektorin nominiert

Die Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates, Landesrätin Bernadette Mennel (ÖVP), hofft auf eine zügige Entscheidung und einen möglichst reibungslosen Übergang.

Die Stelle wurde im Februar auf Grund der Pensionierung von Pflichtschulinspektor Arno Wohlgenannt öffentlich ausgeschrieben.

Monika Steurer (geboren 1964) hat das Lehramtsstudium in Deutsch und Geschichte an der Pädagogischen Akademie Feldkirch absolviert und trat 1986 in den Schuldienst ein. Nach vielen Unterrichtsjahren an der Neuen Mittelschule Bregenz-Stadt ist sie aktuell an der Praxismittelschule Feldkirch sowie an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg tätig. Daneben hat sie sich insbesondere als Koordinatorin der Orientierungsarbeiten, als Landesfachkoordinatorin für Bildungsstandards und in zahlreichen Arbeitsgruppen für die landesweite Schulentwicklung engagiert.