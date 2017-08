Vorarlberg: Modernes Umfeld für eine qualitativ hochwertige Ausbildung

Für die HTL Dornbirn wurden neue Geräte angeschafft. - © VN/Hofmeister

Das Land Vorarlberg investiert in Bildung und Ausbildung, damit der jungen Generation beste Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen. Das gilt in besonderem Maße auch für die Ausstattung der Bildungseinrichtungen. Für Investitionen an den Höheren Technischen Lehranstalten Rankweil und Dornbirn sowie an der Landesberufsschule Bregenz 1 stellt die Landesregierung nun fast 190.000 Euro zur Verfügung.