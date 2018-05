Vorarlberg: Mit Skischuh Rippe gebrochen

Feldkirch - Belgier kommt mit 600 Euro Buße davon – alle waren an jenem Abend reichlich betrunken.

Ein 27-jähriger belgischer Ingenieur muss nach einer Auseinandersetzung in Gaschurn 600 Euro Buße bezahlen. Eine Gruppe junger Deutscher war mit ein paar Belgiern in Streit geraten. Alle hatten reichlich getrunken plötzlich spürte einer der Deutschen einen schmerzhaften Tritt gegen die sechste Rippe. Sie war gebrochen. Zusätzlich erlitt der Mann einige Prellungen. Doch Opfer und Täter umarmen sich vor Gericht, man sieht die Entgleisung nicht so eng. „Ich bin da nicht nachtragend“, so das Opfer.