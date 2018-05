Vorarlberg: Mit Polizeiauto im Einsatz kollidiert

Ein 45-jährige Autofahrerin verursachte am Samstag einen Unfall mit einem Polizeiauto auf Blaulichtfahrt. Zwei Polizeibeamte wurden verletzt.

Trotz Abbiegeverbot wollte die Frau am Samstag gegen 15.45 Uhr von der L203 zwischen Hohenems und Lustenau auf Höhe der Widnauer Straße nach links abbiegen. Genau in diesem Moment fuhr ein Polizeifahrzeug auf Einsatzfahrt an der Kolonne vorbei.