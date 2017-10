Vorarlberg: Mit Pkw 30 Meter abgestürzt

Ein 23-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Montagmorgen auf der schneebedeckten Hochalpenstraße talwärts. Am Fahrzeug waren Winterreifen, jedoch trotz Kettenpflicht keine Schneeketten montiert. Der Pkw-Lenker geriet dabei mit dem Fahrzeug ins Rutschen, kam über den rechten Fahrbahnrand und stürzte in der Folge rund 30 Meter über ein steiles Gelände ab. Der Lenker zog sich dabei leichte Verletzungen zu, am Pkw entstand schwerer Sachschaden. Zur Fahrzeugbergung war neben einem Abschleppdienst auch die Feuerwehr Partenen im Einsatz.