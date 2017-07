Vorarlberg: Mit dem Fanbus zum Europa League-Kracher des SCR Altach nach Innsbruck

Am Donnerstag, 03.08.2017 ist es soweit. Nach zwei Jahren spielt der SCRA wieder am Innsbrucker Tivoli um den Einzug in die entscheidende Play-Off Runde. Nach den starken Auftritten in den ersten beiden Qualifikationsrunden der UEFA Europa League wartet in der dritten Runde mit dem KAA Gent ein echtes Kaliber auf den heimischen Spitzenklub.

Vorjahres-Achtelfinalist

Der belgische Klub Koninklijke Atletiek Associatie Gent (kurz KAA Gent) wurde am 1. Januar 1898 gegründet und belegte in der Vorsaison den vierten Tabellenplatz in der Jupiler Pro League und zog dank einem Sieg und Remis gegen Tottenham Hotspurs in der letzten Saison in das Achtelfinale der UEFA Europa League ein.

Buchungen sind hier möglich.

Daten und Fakten

Termin: Donnerstag, 3. August 2017

Bei der Hinfahrt machen wir eine kurze Rauch- und Toilettenpause. Zurück ab Stadion Innsbruck fahren wir direkt ins Ländle.