Vorarlberg: Mit 30-Kilo-Anker gegen die Radarbox

In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, zwischen 17:30 und 02:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Radarbox an der Industriestraße in Hard. Als Tatwerkzeug diente ein ca. 30 Kilogramm schwerer Stahl-Anker, der zuvor aus einem benachbarten Garten entwendet wurde.

Begrenzungspfosten ausgerissen

Damit beschädigte der oder die Täter die Metall-Blendenabdeckung und den Metallkasten der Radarbox. Der Anker wurde am Tatort zurückgelassen. Vermutlich dieselbe Täterschaft dürfte zuvor im Bereich L 202 (Rheinstraße) beziehungsweise L 203 (Lustenauer Straße) mehrere Straßenbegrenzungspfosten ausgerissen haben.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Hard unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8125 erbeten.

