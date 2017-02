Vorarlberg: Millioneninvestition in DOMA Solartechnik in Satteins

Die Investition umfasst unter anderem den Erwerb eines Bürogebäudes und zweier Industriehallen mit anliegenden Grundstücksflächen. DOMA und dessen Muttergesellschaft, die Ernst Schweizer AG, bekennen sich mit dieser Investition zum Standort Satteins und wollen den Grundstein für ein weiterhin erfolgreiches wirtschaftliches Wachstum legen.

Auch Geschäftsführer Ernst Bertsch sieht das so: “Diese Investition zeigt unseren Kunden und Mitarbeitern unser großes Vertrauen in den Standort Satteins.”

DOMA Solartechnik © DOMA Solartechnik

Innovatives Firmengebäude

Die Firmenzentrale von DOMA wurde 1999 eröffnet und erhielt ein Jahr darauf die Auszeichnung „Europäischer Solarpreis für das ökologisch innovativste Firmengebäude Europas“. Die Südfassade des Bürotrakts wurde 2014 als erstes Gebäude in Europa mit Gläsern ausgestattet, die nach dem Kromatix-Verfahren eingefärbt wurden. DOMA produziert in Satteins solarthermische Kollektoren und nutzt diesen Standort gemeinsam mit der Ernst Schweizer AG als Zentrallager Europa, um Konstruktionsteile für Photovoltaikanlagen zu kommissionieren und an Kunden zu senden.

Factbox DOMA Solartechnik GmbH in Satteins:

Mitarbeiter: 24

Umsatz: 5 Mio. Euro

Solarthermie: 10.000 m²/Jahr

Photovoltaik: 6.000 m²/Jahr