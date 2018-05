Vorarlberg: Millioneninvestition bei Aerocompact in Satteins

So wird der neue Firmenstammsitz von Aerocompact in Satteins aussehen.

Satteins - In Nachbarschaft des bisherigen Firmensitzes wird eine rund 1.000 Quadratmeter große Lagerhalle samt zweigeschossigem Bürotrakt errichtet - das wird der zukünftige Hauptsitz - im Vorjahr stieg der Umsatz von sieben auf zehn Millionen Euro.

Beim Photovoltaik-Befestigungsmodule-Hersteller Aerocompact GmbH kommt es zu einer millionenschweren Investition am Stammsitz in Satteins. Wie der geschäftsführende Gesellschafter Mathias Muther im Gespräch mit der Wirtschaftspresseagentur.com erklärte, beabsichtige Aerocompact die Errichtung einer rund 1.000 Quadratmeter großen Lagerhalle in unmittelbarer Nachbarschaft des bisherigen Hauptsitzes. Das neue Gebäude werde teilweise zweigeschossig ausgeführt und beinhalte auch größere Nutzflächen für bis zu 25 Büroarbeitsplätze.

Denn der Neubau soll nach der Fertigstellung zum neuen Hauptsitz von Aerocompact werden. Die im Bestand vorhandenen Büroarbeitsplätze werden dann teilweise übersiedelt. Der Baubeginn sei noch für den Sommer 2018 geplant. Mit der Fertigstellung rechnet Muther zum Jahreswechsel 2018/19. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf rund zwei Millionen Euro. Der bisherige Stammsitz in direkter Nachbarschaft werde zukünftig vor allem für die Produktion genutzt.

Planungssoftware für Partnerbetriebe Aerocompact entwickelt und produziert aerodynamische Befestigungsmodule für PV-Anlagen aus Aluminium, die eigens im Windkanal getestet wurden. Sie kommen auf Flachdächern ebenso zum Einsatz wie in Freiflächenparks oder anderen Bereichen. Zu den Abnehmern der Produkte gehören Großhändler und Partnerbetriebe unter den Installateuren, sogenannte Solarteure. Aerocompact liefert dabei nicht nur die Befestigungsmodule, sondern stellt den Partnerbetrieben auch eine eigens entwickelte Software zur Verfügung. In Kombination mit Google Maps können damit geplante PV-Standorte etwa hinsichtlich Statik, Winddruck und Schneelast sowie Ausrichtung im Voraus berechnet werden.

40 Mitarbeiter weltweit – neue Standorte geplant Am Stammsitz werden 20 Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt zählt das Unternehmen jedoch 40 Mitarbeiter weltweit. Denn Standorte unterhält Aerocompact derzeit in den USA (2) sowie in Singapur, Freiburg und Holland. Vor wenigen Wochen wurde ein Vertriebsbüro in Hamburg eröffnet. Zukünftig, so Muther, sei auch die Inbetriebnahme weiterer Standorte in Brasilien und Dubai beabsichtigt.

Umsatzplus von über 40 Prozent Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Aerocompact einen Umsatz von rund zehn Millionen Euro, ein Plus von über 40 Prozent. Die Ertragssituation sei klar positiv, so Muther. Auch für das laufende Geschäftsjahr 2018 geht die Geschäftsführung von einem deutlichen Wachstum aus. Derzeit rechne man heuer mit einem Geschäftsvolumen von etwa 15 Millionen Euro, sagte Muther. Maßgeblich dafür verantwortlich sei eine immer stärkere Nachfrage nach den Produkten von Kunden in Europa, insbesondere der DACH-Region, sowie in Nordamerika.