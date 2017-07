Vorarlberg: Mhhh lecker: Eisgenuss im Ländle ist bedenkenlos möglich

Kaum Beanstandungen bei Betriebs- und Laboruntersuchungen von Speiseeis in Vorarlberg. - © VN/Steurer

In den Sommermonaten gilt der Qualität von Speiseeis und der Einhaltung der Hygienebestimmungen in den Betrieben besonderes Augenmerk. Eiserzeuger und Eisverkäufer werden verstärkt kontrolliert. In den letzten Wochen haben die Lebensmittelkontrolleure des Umweltinstituts 21 Betriebe inspiziert und 48 Eisproben zur chemischen und mikrobiologischen Untersuchung gezogen.