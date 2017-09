Vorarlberg: Meusburger investiert sechs Millionen Euro in neue Hallen

Im Industriegebiet Mäder in der Nähe des Zollamtes Mäder steht gegenwärtig eine Millioneninvestition vor dem Abschluss. Denn das Immobilienunternehmen M-I Immobilien GmbH des Wolfurter Unternehmers Georg Meusburger vom gleichnamigen Formaufbautenhersteller hat auf dem Industrieareal eine neue Produktions- und Lagerhalle mit einer Nutzfläche von rund 5.500 Quadratmeter errichtet. Die im Jänner 2017 gestarteten Bauarbeiten stünden kurz vor dem Abschluss. Das gesamte Investitionsvolumen beziffert Fussenegger mit rund sechs Millionen Euro.

In diesem Investitionsvolumen enthalten sei auch der vorangegangene Abbruch von zwei alten Industriehallen auf dem ehemaligen Feycolor-Areal. “Wir haben das Areal jetzt nachverdichtet und alte Substanz durch eine neue, moderne Halle ersetzt”, erklärte Fussenegger. Die Halle sei ebenerdig zugänglich und verfüge über vier Rampen. Sie sei modular konzipiert, sodass man bis zu acht verschiedene Mieter unterbringen könnte. Die kleinsten vermietbaren Lager- und Dienstleistungsflächen würden bei rund 750 Quadratmeter beginnen.

Die teilweise Vermietung an mehrere Mieter ist allerdings gegenwärtig nicht nötig. Denn die Halle sei bereits zur Gänze an das Logistikdienstleistungsunternehmen Sterk vermietet. Sterk ist unter anderem mit Rauch Fruchtsäfte und Hirschmann Automotive im Geschäft. Nach Angaben von Fussenegger arbeite M-I Immobilien bereits an weiteren Objekten für Büro-, Lager- und Dienstleistungsflächen zur Vermietung, insbesondere im Rheintal.

