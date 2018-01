Vorarlberg: Mehrwöchige Pause Kappaurers wegen Mittelhandknochenbruch

Gut drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele fällt die Vorarlberger Alpin-Skifahrerin Elisabeth Kappaurer verletzungsbedingt voraussichtlich drei Wochen aus.

Die Vorarlbergerin zog sich bereits am Montag beim Training für die Europacup-Abfahrt in Zauchensee bei einem Sturz einen Bruch der vier Mittelhandknochen der linken Hand zu. Die Fraktur wurde am Dienstag von Christian Hoser operiert.”Die vier Mittelhandknochen wurden verplattet”, sagte der Mediziner. “Nun wird eine Spezialschiene angepasst, mit der es möglich sein sollte, einen Skistock zu halten.