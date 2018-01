Vorarlberg: Mehrere Alpinunfälle in Skigebieten am Arlberg

Am Montag kam es zu drei Unfällen auf den Skipisten in Lech, Zürs und Klösterle. Drei Skifahrer wurden teils erheblich verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser geflogen.

Schikollision in Zürs Am frühen Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, fuhr eine 29-jährige Skifahrerin aus Deutschland vom Seekopf in Richtung Madloch-Talstation. Zur selben Zeit fuhr eine 64-jährige Schifahrerin, ebenfalls aus Deutschland, gegenüber der Piste 165 talwärts. Beide Frauen kollidierten in der Kompression “Madloch-Schleuse” frontal miteinander und kamen zu Sturz. Die 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an beiden Unterarmen mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 8 in das LKH Feldkirch, die 64-Jährige mit schweren Verletzungen am Unterschenkel und einer Verletzung an der Wirbensäule mit dem Rettungshubschrauber Gallus 1 in das LKH Bludenz geflogen.

Eisige Platte verursacht Sturz Ein 49-jähriger Skifahrer fuhr am Montagvormittag um 09.20 Uhr alleine auf der Mohnen Fluh (Lech) auf der Piste 210 „Schlosskopf“ ab. Dabei kam der Mann auf der in diesem Bereich eisigen Piste ohne Fremdverschulden zu Sturz und schlitterte ins Fangnetz. Der Skifahrer zog sich eine schwere Wirbelverletzung zu und musste mit dem Hubschrauber „Gallus 1“ in LKH Feldkirch geflogen werden.

Frau stürzt Steilrinne hinab Eine 50-jährige Skifahrerin fuhr am Montagmittag um 12.30 Uhr im Schigebiet Valfagehr (Klösterle) von der Schindlergrat-Bergstation kommend an der Westflanke der Schindlergratspitze in die sogenannte Hausrinne ein und beabsichtigte im freien Skiiraum Richtung Ulmer Hütte abzufahren. Dabei stürzte sie und rutschte in der Steilrinne ab. Die Frau zog sich eine Knieverletzung zu und musste von der Besatzung des Notarzthubschraubers „Robin 3“ mittels Tau geborgen werden.