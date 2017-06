Vorarlberg: Martina Pointner verlässt NEOS-Landtagsfraktion

Martina Pointner gibt ihren Posten als Landtagsabgeordnete der NEOS ab. - © Philipp Steurer

Martina Pointner gibt ihren Posten als Landtagsabgeordnete der NEOS in Vorarlberg ab und zieht sich aus der Politik zurück. Das gab ihre Partei am Freitag in einer Aussendung bekannt. Über ihre Nachfolge wird in der kommenden Woche beraten.