Vorarlberg: Maria Müller wird mit dem Russ-Preis geehrt

Die Bürserin bringt seit nunmehr 26 Jahren namhafte Künstler nach Vorarlberg, die ohne Gage im Ländle auftreten, um HIV-positiven Kindern zu helfen. Mehr als 500 Prominente konnte sie so bereits gewinnen. Mit den Spendengeldern wird derzeit ein Projekt in Äthiopien gefördert, bei dem fast 400 Kinder unterstützt werden. Für ihr Engagement wird sie heuer mit dem Dr.Toni-Russ-Preis ausgezeichnet. Verliehen wird der Preis am 4. Septemberg im Festspielhaus Bregenz, die Festrede hält kein geringerer als Klaus Maria Brandauer.

