Vorarlberg: Mann täuschte Einbruch vor

Der Polizeiinspektion Kleinwalsertal ist es gelungen, eine Straftat aufzuklären.

Beamten der Polizeiinspektion Kleinwalsertal ist es in Zusammenarbeit mit der Polizei Oberstdorf gelungen, einem 30-jährigen Mann die Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung nachzuweisen. Der Mann erstattete am 09.04.2018 bei der Polizeiinspektion die Anzeige, dass in seine Wohnung, die sich im Personalhaus eines Hotels in Hirschegg befindet, eingebrochen worden sei. Dabei wären Bargeld in der Höhe von 500.- Euro und zwei Handy gestohlen worden.