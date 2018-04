Vorarlberg: Mann schießt mit Luftdruckpistole auf Kontrahenten

Klaus - Am Mittwochabend kam es in Klaus zu einem Streit zwischen drei Männern. Ein 24-Jähriger zog eine Luftdruckpistole und schoss auf seinen Kontrahenten.

Zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren begaben sich am Mittwochabend zur ÖBB-Haltestelle in Klaus. Dort trafen sie auf einen dort wartenden 42-jährigen Mann. Aus noch nicht bekannter Ursache gerieten die Männer in Streit, wobei der 24-Jährige eine Luftdruckpistole zog und mehrmals auf den 42-Jährigen schoss. Dieser wurde dadurch im Bauch-, Rücken- und Kopfbereich verletzt. Die beiden Männer flüchteten anschließend vom Tatort, konnten jedoch kurze Zeit später von einer Polizeistreife in Klaus angehalten und festgenommen werden.