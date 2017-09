Ein 26-jähriger Mann bedrohte am Mittwoch gegen 20:15 Uhr in den Bregenzer Seeanlagen (Molo) mindestens zwei Personen mit einer Gaspistole und einem Messer. Dabei wurde niemand verletzt. Kurze Zeit später geriet der Mann mit einem zuvor bedrohten, 31 Jahre alten Mann aus Hard, in Streit.

Die Männer gingen mit Fäusten aufeinander los und verletzten sich gegenseitig. Der 26-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen.

(Red.)