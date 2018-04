Vorarlberg: Männer klauen Traktor und stürzen damit in Graben

Drei Männer entwendeten in der Nacht auf Sonntag einen Traktor beim Feuerwehrfest in Schnepfau. Sie kamen damit von der Straße und stürzten in einen Graben.

Am 22.4.2018 gingen 3 Männer im Alter von 19, 25 und 30 Jahren vom Feuerwehrfest in Schnepfau auf der Gemeindestraße in Richtung Hirschau. Bei einem Stadel in Hirschau nahmen sie den dort abgestellten Traktor unbefugt in Betrieb. Sie fuhren gegen 03.45 Uhr mit dem Traktor in Richtung Mellau. Bei der Linkskurve vor der Einmündung in die L200 kam der Traktor rechts von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben.