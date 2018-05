Vorarlberg: Luftdruckpistolenschütze muss in Anstalt

Feldkirch - Bus- und Bankenschreck ist psychisch krank und wird deshalb eingewiesen.

Im September sorgte ein heute 29-jähriger Arbeitsloser in einem Linienbus in Lauterach für Aufregung. Mit einer Luftdruckpistole feuerte er drei Mal auf einen weiblichen, 69-jährigen Fahrgast. Auch die Busfahrerin sollte drei Schüsse abbekommen, doch die Waffe versagte den Dienst. Rund zwei Stunden später tauchte der psychisch Kranke in einer Sparkassenfiliale im Vorkloster auf. Auch dort machte er von seiner Luftdruckpistole Gebrauch.