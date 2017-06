Vorarlberg: Louis Ngwat-Mahop verlängert beim SCR Altach

Louis Ngwat-Mahop absolvierte bislang 85 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse für den SCRA und gehört zu den erfahrensten Spielern im Kader. In diesen Spielen gelangen dem Kameruner 18 Tore und 6 Torvorlagen. Georg Zellhofer, Geschäftsführer des SCRA, freut sich über die Vertragsverlängerung Mahops: „Louis war in den vergangenen Saisonen ein Fixpunkt im Team des SCRA und ein wichtiges Bindeglied für Spieler wie Dimitri Oberlin oder Nicolas Moumi Ngamaleu. Diese Rolle soll er auch weiter einnehmen.“

Mahop möchte das in ihn gesetzte Vertrauen bestätigen: „Ich bin hier in Altach heimisch geworden und spüre das Vertrauen des Clubs. Ich möchte möchte weiter angreifen und mit der Mannschaft erfolgreich Fußball spielen.