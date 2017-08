Vorarlberg: Lochauer Volksschüler verschönern Baustelle

39 Mädchen und Jungen gestalteten die Bilder im Großformat im Rahmen des Zeichnunterrichts, seit Juli kann man die Kunstwerke auf der Baustelle am ehemaligen Rupp-Areal bewundern.

Kräne, Bagger und Mischmaschinen sind auf den Bildern zu sehen und geben damit einen Blick auf das, was sonst hinter den Bauzäunen versteckt bleibt. Mit dem Bauprojekt wächst die Gemeinde Lochau in den nächsten Jahren um ein neues, großes Wohnareal. Wir wollen die Bevölkerung mitnehmen und mit ihr etwas schaffen, was Teil der Gemeinde wird. Dass wir die Jüngsten dafür gewinnen konnten, freut uns ganz besonders”, sagt Alexander Stuchly, Geschäftsführer der i+R Wohnbau.