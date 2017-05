Der Triebzug der Montafonerbahn wurde leicht beschädigt - © LPD Vorarlberg

Bartholomäberg – Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer ist am Mittwoch in Bartholomäberg trotz roter Ampel über eine gleisführende Straße gefahren und ist dort mit der in Richtung Bludenz fahrenden Montafonerbahn zusammengestoßen.