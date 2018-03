Vorarlberg: Lkw fährt auf Auto auf - Lenker verletzt

Am Freitagmittag ereignete sich in Götzis ein Auffahrunfall.

Ein 19-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 30.03.2018 um 13.44 Uhr auf der Lustenauerstraße (L 203) in Richtung Altach und hielt seinen Pkw auf Höhe Hausnr. 29 verkehrsbedingt an. Ein nachkommender 68-jähriger Pkw-Lenker hielt sein Fahrzeug ebenfalls an. Ein ebenfalls nachkommender 59-jähriger LKW-Lenker prallte gegen das Fahrzeug des 68-Jährigen. Dessen Fahrzeug wurde in weiterer Folge gegen den davor stehenden Pkw des 19-Jährigen geschoben.