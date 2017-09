Vorarlberg: LKH Feldkirch bezieht neues OP-Zentrum

Zuvor war noch viel Logistik und Engagement der OP- und Anästhesieteams notwendig, als der OP-Ost dank guter Planung in nur wenigen Stunden komplett umgezogen war. Der Hybrid-Operationssaal und weitere OP-Säle sowie die neue Intensivstation wird nun von den Disziplinen Anästhesie, Chirurgie, Gefäßchirurgie, Gynäkologie, Interventionelle Radiologie und Urologie genutzt. Nächstes Jahr, wenn alle 12 Operationssäle fertiggestellt sind, werden auch die OP-Teams des LKH-Westteils in das neue OP-Zentrum siedeln.

Komplett-Umzug bis 2018

Das größte Hochbauprojekt des Landes wurde seinem Zweck zugeführt: Von den Kosten angefangen (60 Mio. Euro) bis zum Bauablauf mit dem Spatenstich im Frühjahr 2015, über die Eröffnung für die Öffentlichkeit im Juli 2017 bis zum punktgenauen „Siedeltag“ am 25. August. Insgesamt 12 neue OP-Säle werden die bisherigen Operationssäle des Schwerpunktkrankenhauses ersetzen, die Kapazität an Intensivbetten wird um 10 Betten erweitert. Ein zusätzlicher Messplatz fürs Herzkatheterlabor sowie die neue Bettenstation der Nuklearmedizin sind neben Technikräumlichkeiten und dem neuen Speisesaal für LKH-Mitarbeiter ebenfalls im neuen Zentrum untergebracht.

Aktuell gehen die ersten OP-Räumlichkeiten inklusive dem in Vorarlberg einzigartigen Hybrid-OP sowie die Intensivstation in Betrieb. Aus bauablauftechnischen Gründen wird das gesamte Gebäude mit den restlichen OP-Sälen und dem neuen Mitarbeiter-Speisesaal bis 2018 fertiggestellt. Dann siedelt auch der West-Teil des LKH mit den Disziplinen HNO, Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, Orthopädie, Plastische Chirurgie und die Unfallchirurgie in das neue Zentrum.

Symbol für Innovations- und Wirtschaftskraft Vorarlbergs

Am LKH Feldkirch werden jährlich ca. 22.800 operative Eingriffe durchgeführt. Diese Anzahl ist in den letzten 10 Jahren um über 25 Prozent gestiegen. Auch die Zunahme an komplexen Operationen und die Erweiterung der operativen Fachdisziplinen bedingten eine Modernisierung und den Neubau eines OP- und Intensivzentrums für Vorarlberg am Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch.

„Unser neues Zentrum ist ein Symbol für die Innovations- und Wirtschaftskraft des Landes. Damit sind wir für die Zukunft gerüstet und modernst ausgestattet: Wir begegnen sowohl der demographischen Entwicklung der immer älter werdenden Bevölkerung als auch den Anforderungen der zusätzlichen medizinisch-operativen Möglichkeiten. Mit modernster Infrastruktur und Medizintechnik und besonders mit der Kompetenz unserer medizinischen und pflegerischen Fachkräfte tragen wir diesen aktuellen Anforderungen Rechnung,“ so Dr. Fleisch.

In der Verantwortung eines Schwerpunktkrankenhauses liegt zudem die Schaffung von Kapazitäten für Intensivpatienten. Hier steht eine neue postoperative Überwachungsstation mit 10 Betten zur Verfügung, das Angebot an Aufwachbetten ist auf 16 erweitert worden. Die frei werdenden Flächen des LKH werden für zusätzliche Ambulanz- und Funktionsbereiche genutzt. Die Inbetriebnahme einer zusätzlichen Herzkatheteranlage findet ebenfalls in den nächsten Monaten statt.

Zentraler OP-Bereich

Seit der Eröffnung im Jahr 1972 gab es am LKH Feldkirch eine bauliche Doppelstruktur. Das heutige große Klinikum „Schwerpunktkrankenhaus Feldkirch“ stand damals vor der Herausforderung von zwei Krankenhäusern: Wand an Wand wurden das „Landesunfallkrankenhaus (LUKH)“ und das „Krankenhaus der Stadt Feldkirch“ errichtet.

Ein Teil dieser Struktur bestand bis zur Umsetzung des neuen OP-Zentrums: Die medizinischen Fächer der Allgemeinchirurgie, der Gefäßchirurgie, der Urologie und der Gynäkologie haben bisher im „Ostteil“ des LKH Feldkirch operiert und werden die ersten OP-Säle nach der Inbetriebnahme im August 2017 belegen. Die operierenden Fächer wie die Unfallchirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Plastische Chirurgie, HNO-Medizin sowie die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie operieren derzeit noch im so genannten „Westteil“ des LKH Feldkirch und werden nach Fertigstellung im Jahr 2018 in den zentralen OP-Trakt umziehen.

Die Errichtung des zusammenführenden OP-Zentrums ist daher in mehrerlei Hinsicht ein historisch wichtiger Schritt – und ein Paradigmen- und Kulturwechsel für das LKH Feldkirch. Die große Herausforderung der letzten Jahrzehnte bestand darin, diese beiden Häuser zu einem Krankenhaus zusammen zu führen. Mit dem OP- und Intensivzentrum ist nun der letzte Schritt getan.

„Bei allen Verantwortlichen und Beteiligten bedanken wir uns für die umsichtige und gute Arbeit und wünschen alles Gute für die weitere Realisierung des OP-Zentrums. Wir freuen uns über diesen Fortschritt unserer Zielsetzungen, der einerseits den vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Erleichterung und verbesserte Arbeitsbedingungen schafft, andererseits aber auch einen großen Vorteil für den Rekrutierungsprozess bedeutet, da ein modernes Vorarlberger Schwerpunktkrankenhaus für alle Beteiligten attraktiv ist“, so die KHBG-Geschäftsführung Dir. Dr. Gerald Fleisch und Prim. Dir. Dr. Peter Fraunberger.

(red)