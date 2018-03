Vorarlberg: Lenkerin kracht mit Auto gegen Montafonerbahn

Am Mittwochnachmittag ist in St. Anton im Montafon ein Pkw mit einem Zug kollidiert. An Bord eine Mutter mit ihrem achtjährigen Sohn.

Eine 45-jährige Lenkerin aus Augsburg fuhr mit ihrem achtjährigen Sohn in St. Anton im Montafon. Sie wollte links in Richtung Bludenz abbiegen, achtete zu sehr auf den Straßenverkehr und übersah deshalb wohl das rote Ampelsignal der Montafonerbahn. Sie stand mit dem Auto so nah an den Bahngleisen, dass es zu einer Kollision mit dem heranfahrenden Zug kam.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr und die Polizei waren rasch vor Ort.