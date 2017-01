Vorarlberg: Lenker weicht Tier aus – Fahrzeug in Flammen

Der Mann war mit seinem Pkw gegen 23.30 Uhr auf der A14 in Richtung Bregenz unterwegs. Auf Höhe Schlins sei ein Tier auf die Fahrbahn gesprungen, weshalb der Lenker versuchte auszuweichen. In weiterer Folge touchierte das Fahrzeug die Leitschiene und blieb stehen.

A14 gesperrt

Kurz nachdem der 19-Jährige aus dem Auto ausgestiegen war, fing das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache Feuer. In wenigen Minuten stand das Auto in Vollbrand. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Die A14 war in Richtung Bregenz bis 00.20 Uhr gesperrt und bis 00.50 Uhr nur erschwert passierbar. In Richtung Bludenz war die Autobahn während der Löscharbeiten nur einspurig befahrbar.

Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt.