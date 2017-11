Vorarlberg: Lehrgang macht Frauen fit für Aufsichtsrat

Der Lehrgang „Aufsichtsratskompetenz kompakt“ wurde von "Frau in der Wirtschaft" Vorarlberg heuer zum vierten Mal durchgeführt. 20 engagierte Absolventinnen sind somit bestens für Aufgaben im Aufsichtsrat vorbereitet.

„20 sehr engagierte und interessierte Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen und Frauen in Führungsfunktionen aus Vorarlberg sind damit bestens für verantwortungsvolle Aufgaben in einem Aufsichtsrat gerüstet“, informiert Evelyn Dorn, Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft (FiW) Vorarlberg. Im Rahmen von zwei Halbtagen wurden die Rechte und Pflichten einer Aufsichtsratsfunktion und seiner Mitglieder, der Österreichische Corporate Governance Kodex, diverse Satzungen und alles zum Jahresabschluss vermittelt.