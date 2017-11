Vorarlberg: Lech Zürs investiert 7 Mio. Euro in Pistenoptimierung

Passionierte Wintersportler dürfen sich auf Freitag, den 01. Dezember 2017 freuen, wenn die Bahnen rund um Lech Zürs am Arlberg wieder ihren Betrieb aufnehmen.

Einige Neuerungen

Stars aus Sport und Film in Ausstellung

Ebenfalls im Rahmen der neuen Bahnen konnte in der Bergstation der Flexenbahn den Skipionieren und Stars aus Sport und Film des Arlbergs in einer Ausstellung ein Denkmal gesetzt werden. Die sogenannte „Hall of Fame“ bietet faszinierende Einblicke in die Erfolgsgeschichte des Arlberg, die von technischen Pionierleistungen ebenso erzählt wie von jenen sportlicher Natur.