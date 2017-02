Vorarlberg: Lawinenopfer geht gegen Skischule vor

Ein Skischüler,der bei einem Lawinenabgang verletzt wurde, klagt Schadensersatz bei einer Skischule ein. - © APA/GINDL

Von einer Lawine wurde ein 48-jähriger Skischüler am 6. Februar 2015 beim Befahren eines Südhanges abseits der Pisten in Zürs mitgerissen. Dabei erlitt der Wiener am linken Knie einen Kreuzband- und Seitenbandriss. Der Kläger fordert nun im anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch 27.000 Euro Schadenersatz von der Skischule Lech.